Плату за электричество увеличат: названа дата

Этот трехмесячный перенос поможет вовремя утвердить все необходимые тарифные решения, сообщили в Федеральной антимонопольной службе, передает ИА DEITA.RU.
Правительство РФ одобрило распоряжение ФАС, в котором указано, что перенос касается тарифов для населения и приравненных к ним потребителей, а также тарифов на услуги передачи электроэнергии как для населения, так и для коммерческих клиентов.
Новая дата — 1 октября 2026 года — соответствует графику индексации, заложенному в прогнозе социально-экономического развития России на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов, отметили в ФАС.
В ведомстве также обещали внимательно следить за уровнем тарифов для населения, чтобы они не превысили установленных лимитов. При необходимости ФАС сможет принять меры, чтобы не допустить необоснованного повышения цен для граждан, включая возможную отмену региональных решений по тарифам.