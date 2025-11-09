Новосибирцам назвали 10 мифов о депрессии

Заблуждения могут навредить здоровью.
Депрессия — распространённое заболевание, но его часто понимают неверно. Миллионы сталкиваются с ней, но вокруг неё много мифов: от «это лень» до «вылечится прогулкой». Эти заблуждения мешают людям искать помощь и усиливают стыд.
По данным ВОЗ, депрессия — ведущая причина потери трудоспособности в мире. В России симптомы есть у каждого восьмого взрослого, но многие молчат из-за страха осуждения или убеждения, что нужно просто «взять себя в руки». Об этом пишет Lady.Pravda.Ru.
По словам психолога Марины Кузнецовой, считать депрессию слабостью — самая большая ошибка, ведь она является реальной болезнью, игнорирование которой усугубляет положение.
Часто депрессию не считают настоящим заболеванием. Тем не менее, она связана с изменениями химических процессов в мозге.
По этой причине в лечении депрессии используют антидепрессанты — они стабилизируют уровень нейромедиаторов. Врачи также отмечают, что психотерапия не менее важна.
Специалисты уточняют, что фитотерапия и витамины могут поддержать организм, но они не заменят психотерапию и лекарства. Некоторые добавки могут даже усугубить тревогу или помешать действию антидепрессантов.
Обязательное наличие психологической травмы как причины депрессии — миф. Эта болезнь может возникнуть не только после тяжёлых событий, но и из-за стресса, генетики или биохимии — даже когда «всё в порядке».
Хотя генетика вносит вклад в возникновение депрессии, она не гарантирует её появление. Если близкие болели ею, то риск выше, но есть внешние факторы: среда, стрессоустойчивость, привычки и поддержка. Даже при семейной истории можно избежать депрессии, если заботиться о себе и ментальном здоровье.
Также взрослые часто недооценивают депрессию подростков, считая её нормой, но потеря интереса, апатия и бессонница — тревожные признаки. У подростков могут быть такие симптомы, как агрессия, раздражительность, расстройства пищевого поведения, рассказала Кузнецова.
Уточняется, что каждый пятый подросток испытывает депрессивные признаки. Дети могут проявлять тревогу, плаксивость или отставание в учёбе. Важно своевременно обратиться к психологу, если меняется поведение ребёнка — своевременно начатая поддержка повышает шансы на выздоровление.
Ложным является и такое утверждение, что депрессия — удел женщин. Мужчины страдают от этого заболевания не реже, но стереотипы мешают им говорить об этом. Мужчины склонны скрывать свои проблемы и переключаться на работу, алкоголь или спорт.
Работа, спорт или хобби — хорошее дополнение к лечению, но не замена ему. Постоянное замещение терапии активностью может привести к выгоранию.
Также важно говорить о переживаниях, а не замалчивать их. Специалисты утверждают, что усугубление состояния из-за обсуждения депрессии — миф.
Стоит заметить, что депрессия обычно развивается медленно: человек утрачивает интерес, становится усталым, раздражительным, апатичным. Затем нарушается сон, появляются навязчивые мысли. Мужчины обычно проявляют болезнь через гнев, раздражительность и отстранённость.
В попытках помочь близкому человеку, который возможно страдает от депрессии, важно не давить и не говорить «взять себя в руки». Поддержка — это внимание, слушание, помощь в поиске врача, совместное планирование дня и быт, но быть терапевтом вместо специалиста — нельзя, ведь это рискованно для обоих.
