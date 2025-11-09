Новосибирцам назвали 10 мифов о депрессии

Хотя генетика вносит вклад в возникновение депрессии, она не гарантирует её появление. Если близкие болели ею, то риск выше, но есть внешние факторы: среда, стрессоустойчивость, привычки и поддержка. Даже при семейной истории можно избежать депрессии, если заботиться о себе и ментальном здоровье.