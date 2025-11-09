Ричмонд
Российские туристы пострадали от укусов сальп после тайфуна на Филиппинах

Туристы после укуса сальп используют антигистаминные и мази, но ничего не помогает.

Источник: Комсомольская правда

Четверо российских туристов получили ожоги после контакта с прозрачными сальпами на филиппинском курорте Моалбоал, сообщает Telegram-канал Baza. Все пострадавшие находились в воде без защитных костюмов после недавнего шторма.

«Путешественники пытаются лечиться антигистаминными и мазями, но, по словам пострадавших, ничего не помогает», — говорится в сообщении.

Уточняется, что отдыхающие плавали в море без гидрокостюмов, когда их ужалили сальпы — морские животные с прозрачным желеобразным телом цилиндрической формы. После контакта у туристов появилась сильная сыпь, зуд, волдыри, а также повышенная температура.

Сальпы относятся к оболочникам, типу хордовых, и встречаются во многих морях и океанах мира. Несмотря на их необычный и кажущийся безобидным внешний вид, они могут вызывать сильные кожные реакции при соприкосновении с человеком.

Ранее в Таиланде туриста укусило опасное насекомое, что привело к развитию редкого генетического заболевания. Британец, укушенный комаром, столкнулся с этой проблемой уже после возвращения домой.