Российские туристы пострадали от укусов сальп после тайфуна на Филиппинах

Четверо российских туристов получили ожоги после контакта с прозрачными сальпами на филиппинском курорте Моалбоал, сообщает Telegram-канал Baza. Все пострадавшие находились в воде без защитных костюмов после недавнего шторма.
«Путешественники пытаются лечиться антигистаминными и мазями, но, по словам пострадавших, ничего не помогает», — говорится в сообщении.
Уточняется, что отдыхающие плавали в море без гидрокостюмов, когда их ужалили сальпы — морские животные с прозрачным желеобразным телом цилиндрической формы. После контакта у туристов появилась сильная сыпь, зуд, волдыри, а также повышенная температура.
Сальпы относятся к оболочникам, типу хордовых, и встречаются во многих морях и океанах мира. Несмотря на их необычный и кажущийся безобидным внешний вид, они могут вызывать сильные кожные реакции при соприкосновении с человеком.
