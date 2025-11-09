В Госдуме сообщили об индексации военных пенсий с 1 октября 2026 года

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Военные пенсии в России проиндексируют на 4% с 1 октября 2026 года, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).
«С 1 октября 2026 года военные пенсии будут дополнительно проиндексированы на 4 процента. Индексация пройдет одновременно с увеличением денежного довольствия военнослужащих и силовиков, что напрямую влияет на размер выплат пенсионерам, поскольку их пенсия рассчитывается как доля от этого довольствия. Средства на такую индексацию уже заложены в проект федерального бюджета на 2026 год», — сказал Говырин.
Депутат отметил, что совокупное повышение позволит сохранить уровень материального обеспечения военных пенсионеров на уровне, близком к денежным выплатам действующего состава.
«Под действие нового повышения попадут около 3 миллионов 131 тысячи человек — это бывшие военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, вышедшие на пенсию по выслуге лет или по инвалидности. Для многих из них это увеличение станет ощутимым, особенно в регионах, где значительная часть доходов семьи зависит от военной пенсии», — подчеркнул он.