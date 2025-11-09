Врачи из Тюмени поставили на ноги бойца СВО после тяжелого ранения. Фото

Для военнослужащего разработали индивидуальную программу восстановления. Уже после первого курса реабилитации у Александра восстановилось движение стопы и чувствительность. Молодой человек проходит повторную реабилитацию и учится заново ходить. В центре «Градостроитель» уже не первый год помогают бойцам СВО и их семьям преодолевать последствия боевых травм.