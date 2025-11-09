Неоднократный нарушитель ПДД погиб в аварии в Хабаровском крае

Ночью 8 ноября сотрудники ГИБДД получили сигнал о подозрительном автомобиле «Nissan Tiida», управляемом предположительно пьяным водителем. Спустя некоторое время полицейский экипаж обнаружил транспортное средство в районе 178 километра участка автодороги «Лидога — Ванино». За рулём находился 27-летний мужчина. Местный житель потерял контроль над автомобилем и врезался в дамбу.
Получив тяжёлые травмы, виновник происшествия скончался ещё до приезда медиков.
Выяснилось, что мужчина ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. Так, в 2024 году он дважды был привлечён к ответственности за езду в состоянии алкогольного опьянения и за управление транспортным средством без соответствующих документов. Последний случай закончился административным арестом сроком на 13 суток.
Судебно-медицинская экспертиза должна установить точную причину произошедшего, включая возможное состояние опьянения водителя.
Кроме того, выяснилось, что автомобиль «Nissan Tiida», находившийся в аренде у погибшего, тот использовал незаконно, поскольку не имел водительских прав.