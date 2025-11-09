Неоднократный нарушитель ПДД погиб в аварии в Хабаровском крае

Выяснилось, что мужчина ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. Так, в 2024 году он дважды был привлечён к ответственности за езду в состоянии алкогольного опьянения и за управление транспортным средством без соответствующих документов. Последний случай закончился административным арестом сроком на 13 суток.