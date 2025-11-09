Life.ru выяснил, кому лучше отказаться от красного мяса, а кому — ограничить

Многие уверены, что красное мясо больше вредит организму, чем приносит пользы. В последнее время всё чаще раздаются призывы полностью исключить его из рациона. Однако, как подчёркивает врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева, необходимо различать натуральное красное мясо и промышленные мясные продукты — колбасы, сосиски и другие переработанные изделия. Во время общения с Life.ru эксперт рассказала о том, какое влияние на организм оказывают эти продукты, и кому лучше отказаться от их употребления.