Соцфонд рассказал, сколько в России пенсионеров

Социальный фонд РФ обновил статистику по количеству пенсионеров в стране. По данным на 1 октября 2025 года, количество пенсионеров составляет 40, 662 млн человек, пишет РИА Новости.
Сообщается, что 7,345 миллиона пенсионеров при этом работают, а 33,308 миллиона — не работают.
Ранее сообщалось, что в России до конца 2025 года пенсионеров ждут несколько важных изменений, связанных с увеличением пенсий.
Также сообщалось, что средний размер пенсии по старости в России 2025 года составил около 25,2 тысячи рублей. При этом работающие пенсионеры в среднем получают 22 378,72 рубля, а вот неработающие пенсионеры могут рассчитывать на выплату в размере 25 847,43 рубля.
Напомним, в преддверии новогодних праздников 2025 года российские пенсионеры получат пенсии дважды.
Какая сумма ждет неработающих пенсионеров в 2026 году