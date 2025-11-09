Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соцфонд рассказал, сколько в России пенсионеров

Соцфонд: На октябрь 2025 года в России более 40,6 млн пенсионеров.

Источник: Комсомольская правда

Социальный фонд РФ обновил статистику по количеству пенсионеров в стране. По данным на 1 октября 2025 года, количество пенсионеров составляет 40, 662 млн человек, пишет РИА Новости.

Сообщается, что 7,345 миллиона пенсионеров при этом работают, а 33,308 миллиона — не работают.

Ранее сообщалось, что в России до конца 2025 года пенсионеров ждут несколько важных изменений, связанных с увеличением пенсий. Подробности здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что средний размер пенсии по старости в России 2025 года составил около 25,2 тысячи рублей. При этом работающие пенсионеры в среднем получают 22 378,72 рубля, а вот неработающие пенсионеры могут рассчитывать на выплату в размере 25 847,43 рубля.

Напомним, в преддверии новогодних праздников 2025 года российские пенсионеры получат пенсии дважды.

Какая сумма ждет неработающих пенсионеров в 2026 году, узнайте здесь на KP.RU.