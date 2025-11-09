Эпидемия гриппа: заболеваемость временно пошла на спад

Специалисты Роспотребнадзора напоминают о необходимости вакцинации от гриппа. Прививочная кампания продолжается во всех поликлиниках края. Прививки сделали уже более 704 тысяч человек, из них более 200 тысяч детей, но этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета.