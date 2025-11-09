Эпидемия гриппа: заболеваемость временно пошла на спад

В Приморье заболеваемость острыми респираторными инфекциями и гриппом снизилась на 18,18% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. По данным медиков, замедление темпа роста наблюдается среди всех возрастных групп населения.
В крае продолжают фиксировать лишь единичные случаи гриппа. Более распространены простудные заболевания, вызванные вирусами не гриппозной этиологии, включая риновирусы, парагрипп, бокавирусы, COVID-19.
Вместе с тем, уровень заболеваемости пока не доставляет медикам существенных проблем — закрытия школ из-за гриппа и ОРВИ в Приморье не было.
Специалисты Роспотребнадзора напоминают о необходимости вакцинации от гриппа. Прививочная кампания продолжается во всех поликлиниках края. Прививки сделали уже более 704 тысяч человек, из них более 200 тысяч детей, но этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета.
Серьёзный подъём заболеваемости гриппом медики ожидают в начале января.