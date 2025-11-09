В Роспотребнадзоре рассказали, что делать при отсутствии отопления

Законодательством допускаются лишь незначительные перебои в подаче тепла. Максимально допустимая продолжительность перерыва составляет: не более 24 часов в сумме в течение одного месяца; не более 16 часов единовременно при температуре воздуха в жилых помещениях от плюс 12 градусов до нормативной температуры (плюс 18−20 градусов); не более 8 часов единовременно при температуре воздуха в жилых помещениях от плюс 10 до плюс 12 градусов; не более 4 часов единовременно при температуре воздуха в жилых помещениях от плюс 8 до плюс 10 градусов.