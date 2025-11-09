NewsNation: брат Карла III Эндрю водил проституток в Букингемский дворец

Брат короля Британии Карла III Эндрю, которого лишили титула принца, приглашал проституток в Букингемский дворец, сообщил телеканал NewsNation со ссылкой на автора книги «Титулованные: взлет и падение дома Йорков» Эндрю Лоуни.
По его словам, это происходило при жизни королевы Елизаветы II, которая держала эту ситуацию в секрете.
«Он годами приводил проституток в Букингемский дворец. Сотрудники жаловались начальству, но ничего не предпринималось. Конечно, королева знала, её информировали. Но он был её любимым сыном, и ему всё сходило с рук», — уточнил Лоуни.
Об этом историку рассказали лица, которые работали в Букингемском дворце и британском правительстве. Автор книги отметил, что очевидцы «больше не боятся» раскрывать информацию о поступках экс-принца после того, как он лишился титулов.
Напомним, 6 ноября издание The Gazette написало, что Эндрю официально лишён титула принца и других званий. Он отказался от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи ещё в 2019 году. Такое решение Эндрю принял на фоне скандала, связанного с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
При этом экс-принц оказался вовлечён в судебный процесс. Правозащитница Вирджиния Джуфре заявила, что когда ей было 17 лет, Эндрю изнасиловал её. В марте 2022 года появилась информация, что он выплатил компенсацию женщине, после чего разбирательство было прекращено. Сам Эндрю свою вину не признал. В апреле 2025 года 41-летняя Джуффре была найдена мертвой у себя дома в Австралии.