NewsNation: брат Карла III Эндрю водил проституток в Букингемский дворец

При этом экс-принц оказался вовлечён в судебный процесс. Правозащитница Вирджиния Джуфре заявила, что когда ей было 17 лет, Эндрю изнасиловал её. В марте 2022 года появилась информация, что он выплатил компенсацию женщине, после чего разбирательство было прекращено. Сам Эндрю свою вину не признал. В апреле 2025 года 41-летняя Джуффре была найдена мертвой у себя дома в Австралии.