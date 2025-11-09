Вильфанд: снег в европейской части России пока не прогнозируется

По словам эксперта, в предстоящие выходные дни (15 и 16 ноября) ожидается выпадение снега на юго-западе Сибирского федерального округа. При этом снежный покров может появиться лишь на северо-востоке Европейской территории России. Вильфанд подчеркнул, что в ноябре температура воздуха в среднем по стране будет выше обычных для этого месяца показателей.