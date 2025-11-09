Ричмонд
Вильфанд: снег в европейской части России пока не прогнозируется

На европейской части РФ снег в ближайшее время не прогнозируется ввиду теплой погоды за редким исключением. Об этом рассказал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По прогнозу Гидрометцентра, на востоке РФ в ближайший месяц сохранится теплая погода.

«Существенных осадков не ожидается, никакого снега. Понижение температуры прогнозируется в начале следующей недели. Но все равно в центре европейской России это понижение не принесет снега», — отметил Вильфанд в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, в предстоящие выходные дни (15 и 16 ноября) ожидается выпадение снега на юго-западе Сибирского федерального округа. При этом снежный покров может появиться лишь на северо-востоке Европейской территории России. Вильфанд подчеркнул, что в ноябре температура воздуха в среднем по стране будет выше обычных для этого месяца показателей.

По данным Гидрометцентра, несколькими днями ранее до 80% территории страны покрыло снегом. На большей части России уже началась зима.

