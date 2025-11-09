Четверо ветеранов СВО из Красноярского края стали управленцами

В Красноярском крае четверо ветеранов СВО — участников региональной программы «Сибирский характер» — продолжат свою профессиональную деятельность на руководящих должностях. Об этом сообщил губернатор Михаил Котюков.
Так, Сергей Гребенюк из села Емельяново стал заместителем председателя Емельяновского окружного Совета депутатов.
Александр Сломинский возглавил Холмогорское территориальное подразделение администрации Шарыповского муниципального округа.
Александр Савин будет работать над проектом модернизации теплоэнергетического оборудования в краевом Центре развития коммунального комплекса.
А Сергей Ивченко избран первым главой Казачинско-Пировского округа.
Все ветераны СВО проходят обучение по годовому курсу «Государственное и муниципальное управление» президентской академии, который включает четыре модуля и защиту квалификационной работы. 23 ноября для них начнется второй образовательный модуль — «Экономика и финансы», акцент будет сделан на командной работе, это поможет совместно решать реальные задачи.
Всех участников программы курируют наставники — руководители органов исполнительной, законодательной власти и федеральных структур в крае, начальники управлений, главы территорий. Их задача — комплексное и всестороннее сопровождение ветеранов СВО на примере собственного профессионального опыта.
«До конца года состоится еще ряд назначений участников программы “Сибирский характер” на ответственные посты. Добавим, более 40 ветеранов СВО по решению жителей в результате сентябрьского голосования стали депутатами окружных Советов муниципальных образований региона», — рассказали в правительстве Красноярского края.
Напомним, программа «Сибирский характер» стартовала в регионе 23 февраля в дополнение к федеральной «Время героев». На первом этапе для участия зарегистрировались 1022 кандидата из разных регионов России. Итоговый отбор прошли 60 ветеранов и 30 действующих участников СВО, которые начнут обучение после возвращения в регион.