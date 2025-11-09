Четверо ветеранов СВО из Красноярского края стали управленцами

Все ветераны СВО проходят обучение по годовому курсу «Государственное и муниципальное управление» президентской академии, который включает четыре модуля и защиту квалификационной работы. 23 ноября для них начнется второй образовательный модуль — «Экономика и финансы», акцент будет сделан на командной работе, это поможет совместно решать реальные задачи.