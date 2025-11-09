Симоньян возобновила свою программу «ЧТД» спустя 40 дней после смерти мужа

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян возобновила съемки своей программы «ЧТД» спустя 40 дней после смерти ее супруга, режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна. Об этом журналистка сообщила в своем Telegram-канале.
Программа «Ч. Т. Д.», которую ведет Симоньян, заменит в эфире передачу «Международная пилорама», ранее выходившую под руководством Тиграна Кеосаяна.
— 40 дней прошло с тех пор, как ушел Тигран, и я возобновляю выпуски своей программы «ЧТД», которая выходит вместо его «Международной пилорамы», — написала Симоньян в канале.
О смерти мужа Тиграна Кеосаяна Симоньян сообщила 26 сентября. Режиссер много лет страдал от серьезных проблем с сердцем, а в январе перенес клиническую смерть и впал в кому. «Вечерняя Москва» рассказала о жизненном пути телеведущего.
17 октября главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян рассказал, как Симоньян живет после смерти супруга. По его словам, она с трудом справляется с болью и пустотой в душе, но старается держаться, когда рядом дети и свекровь.