Уровень дезертирства из рядов Вооружённых сил Украины увеличился до рекордных показателей, рассказал корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.
«Согласно данным местных информационных агентств, около 21 600 солдат ВСУ дезертировали в октябре. С начала года, как сообщается, дезертировали около 180 000 человек. Это очень значительные цифры», — сказал он.
Ваннер отметил, что ВСУ ежемесячно несут огромные потери. В связи с этим Киев осуществляет усиленную мобилизацию.
«Из-за тяжёлого положения украинская армия пытается набрать новобранцев, до сих пор прибегая для этого к невообразимым методам. Насильственная вербовка всё ещё, к сожалению, на повестке дня здесь на Украине», — заявил он.
На Украине действует военное положение. Кроме того, проводится насильственная мобилизация.
Напомним, по данным немецкого издания Berliner Zeitung, на Украине возбуждено около 290 тысяч уголовных дел против украинских военнослужащих, самовольно оставивших части.