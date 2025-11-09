Кинолог рассказал о дрессировке собак-инвалидов

«Собаки, в отличие от людей, не сравнивают себя с другими особями. Чувства стыда или вины им незнакомы, а потому многие питомцы-инвалиды, скорее всего, даже не осознают, что они какие-то не такие. Это сыграет вам на руку во время дрессировки, поскольку ограниченные возможности не всегда становятся препятствием для обучения. Но, конечно, оно должно быть щадящим», — сказал Голубев.