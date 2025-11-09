Роспотребнадзор разъяснил порядок действий при отсутствии отопления в квартире

Согласно законодательству, отопление должно предоставляться круглосуточно в течение всего отопительного периода. Допустимая продолжительность перерывов строго регламентирована: не более 24 часов в сумме за месяц; не более 16 часов подряд при температуре в квартире от +12°C до нормативной; не более 8 часов при температуре от +10°C до +12°C; не более 4 часов при температуре от +8°C до +10°C.