Роспотребнадзор разъяснил порядок действий при отсутствии отопления в квартире

С началом отопительного сезона Роспотребнадзор напоминает гражданам о порядке действий в случае отсутствия или некачественного отопления. При нарушении нормативов подачи тепла необходимо зафиксировать этот факт, сообщив о проблеме в аварийно-диспетчерскую службу как устно, так и письменно, а также направить претензию исполнителю услуг, сообщает РИА Новости.
Согласно законодательству, отопление должно предоставляться круглосуточно в течение всего отопительного периода. Допустимая продолжительность перерывов строго регламентирована: не более 24 часов в сумме за месяц; не более 16 часов подряд при температуре в квартире от +12°C до нормативной; не более 8 часов при температуре от +10°C до +12°C; не более 4 часов при температуре от +8°C до +10°C.
Нормативная температура в жилых помещениях установлена не ниже +18°C (в угловых комнатах — +20°C). В регионах с холодным климатом эти показатели повышаются до +20°C и +22°C соответственно.
При подтверждении факта некачественного предоставления услуги размер платы за отопление может быть уменьшен вплоть до полного освобождения от оплаты. В случае бездействия управляющей компании граждане вправе обратиться в государственную жилищную инспекцию или в суд для возмещения убытков и компенсации морального вреда.
