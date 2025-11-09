Россиян предупредили, что нельзя строить на собственной даче

А вот другие объекты — автомастерские, гостиницы, предприятия общепита и т.п. на дачных участках строить нельзя. Сначала нужно перевести землю в категорию коммерческого назначения. Нецелевое использование участка может повлечь за собой штраф и даже изъятие земли, заключила Манджиева.