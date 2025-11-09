Ричмонд
Россиян предупредили, что нельзя строить на собственной даче

Юрист Манджиева: на дачном участке нельзя строить автомастерские и гостиницы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Какие строения запрещено возводить на дачном участке и что на это влияет, рассказала агентству «Прайм» ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева.

«Для начала нужно заказать выписку из ГПЗУ и посмотреть, какие виды разрешенного использования предусмотрены по вашему участку, и после использовать их в своих целях», — советует она.

Можно построить дачный или садовый дом высотой до 20 метров или трех этажей (подвал не считается). Его нельзя делить на разные объекты недвижимости. Возможно также строительство хозяйственных построек — гаража, бани, душевой. Но при этом необходимо соблюдать требования пожарной безопасности.

А вот другие объекты — автомастерские, гостиницы, предприятия общепита и т.п. на дачных участках строить нельзя. Сначала нужно перевести землю в категорию коммерческого назначения. Нецелевое использование участка может повлечь за собой штраф и даже изъятие земли, заключила Манджиева.