Приморцев ждет самая холодная ночь: температура опустится до −16 градусов

Ночь на среду станет самой холодной за этот период, когда на большей части территории столбики термометров опустятся до −7…-16 градусов. Однако уже днем 12 ноября ситуация кардинально изменится. Антициклон сместится в Японское море, уступая место теплому фронту, и температура днем резко поднимется до +6…+12 градусов, а на северо-востоке — до +1…+5 градусов.