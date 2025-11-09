Ричмонд
Приморцев ждет самая холодная ночь: температура опустится до −16 градусов

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноября, ФедералПресс. На предстоящей неделе погода на юге Приморья будет демонстрировать неустойчивый характер, однако значительных ухудшений синоптики не прогнозируют. Жителей региона ожидают температурные колебания, когда кратковременные похолодания будут быстро сменяться заметным потеплением.

Источник: Freepik

«В понедельник Приморье окажется в тыловой части охотоморского циклона, что принесет в центральные районы небольшой снег. Однако уже к среде край окажется в теплом секторе китайского циклона и столбики термометров поднимутся до +12 градусов», — сообщили в Примгидромете.

Погодные условия в начале недели будут формироваться под влиянием холодной воздушной массы. В понедельник ночью температура составит 0…-8 градусов, а днем ожидается основное похолодание, максимум −5 градусов на севере и +5 градусов на юге. Во вторник с приходом гребня антициклона ночные температуры понизятся еще на 1−5 градусов, однако днем воздух прогреется до +1…+8 градусов.

Ночь на среду станет самой холодной за этот период, когда на большей части территории столбики термометров опустятся до −7…-16 градусов. Однако уже днем 12 ноября ситуация кардинально изменится. Антициклон сместится в Японское море, уступая место теплому фронту, и температура днем резко поднимется до +6…+12 градусов, а на северо-востоке — до +1…+5 градусов.

Во Владивостоке в начале следующей недели существенных осадков не предвидится. Минимальная температура сохранится в пределах 0…-3 градусов. Если в понедельник при порывистом ветре воздух прогреется лишь до +3…+5 градусов, то к среде горожан ждет заметное потепление до +8…+11 градусов.

Напомним, ранее синоптики рассказали, что Приморье окажется во власти циклона, который принесет осадки и похолодание.