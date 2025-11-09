В МВД выявили семь видов объявлений от мошенников

МВД России продолжает фиксировать рост случаев мошенничества. Ранее ведомство сообщало о схемах, при которых злоумышленники, выдавая себя за работодателей на маркетплейсах, получают персональные данные и коды авторизации граждан для оформления микрозаймов. Также были отмечены случаи, когда аферисты, маскируясь под сотрудников банков или служб техподдержки, убеждали людей установить программы для удаленного доступа и раскрыть личную информацию.