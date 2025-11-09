Признаки, что отношения подходят к концу: что стоит замечать каждому

Отношения не всегда заканчиваются внезапно. Часто они просто угасают. Семейный психолог Павел Домрачев рассказал KP.RU, как понять, что отношения подходят к концу и настало время отпустить партнера.
— Наверное, лучший индикатор для себя самого такой: когда вложенные усилия никак не окупаются — ни комплименты, ни подарки, ни разговоры не помогают, радости нет, а есть только холод и отчужденность, — отметил эксперт.
По словам специалиста, главный сигнал — внутреннее ощущение, что все закончилось. Даже если внешне все спокойно, но вы чувствуете усталость и нежелание что-либо менять, скорее всего, связь уже ослабла.
— Все же нет единого критерия — это только внутренние осознание «у нас ничего не получится, я устал (а), и мне все время плохо, я так больше не хочу», — пояснил специалист.
Домрачев добавил, что важный показатель — исчезновение эмоциональной близости и интимности. В этот момент, подчеркнул психолог, стоит честно признать: прежнего тепла уже не вернуть.