Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Признаки, что отношения подходят к концу: что стоит замечать каждому

Психолог Домрачев перечислил тревожные сигналы надвигающегося разрыва отношений.

Источник: Комсомольская правда

Отношения не всегда заканчиваются внезапно. Часто они просто угасают. Семейный психолог Павел Домрачев рассказал KP.RU, как понять, что отношения подходят к концу и настало время отпустить партнера.

— Наверное, лучший индикатор для себя самого такой: когда вложенные усилия никак не окупаются — ни комплименты, ни подарки, ни разговоры не помогают, радости нет, а есть только холод и отчужденность, — отметил эксперт.

По словам специалиста, главный сигнал — внутреннее ощущение, что все закончилось. Даже если внешне все спокойно, но вы чувствуете усталость и нежелание что-либо менять, скорее всего, связь уже ослабла.

— Все же нет единого критерия — это только внутренние осознание «у нас ничего не получится, я устал (а), и мне все время плохо, я так больше не хочу», — пояснил специалист.

Домрачев добавил, что важный показатель — исчезновение эмоциональной близости и интимности. В этот момент, подчеркнул психолог, стоит честно признать: прежнего тепла уже не вернуть.