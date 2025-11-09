Соболенко заплакала и сравнила Рыбакину с палкой, которая стреляет раз в год

Судя по видео, это произошло сразу после поражения в финале на Итоговом турнире WTA-2025 в Эр-Рияде. Соболенко села на скамейку рядом со своей командой и, расплакавшись, выдала нелестное сравнение в адрес соперницы.
«Раз в год и палка стреляет…», — сказала она, завершив фразу нецензурным словом.
Эпизод попал в объективы телекамер.
Рыбакина также выдала неожиданный поворот событий. К примеру, она демонстративно отказалась фотографироваться с директором WTA из-за своего тренера. Однако сделала это с легендой казахстанского бокса Геннадием Головкиным.