Соболенко заплакала и сравнила Рыбакину с палкой, которая стреляет раз в год

Первая ракетка мира Арина Соболенко резко высказалась о казахстанке Елене Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Судя по видео, это произошло сразу после поражения в финале на Итоговом турнире WTA-2025 в Эр-Рияде. Соболенко села на скамейку рядом со своей командой и, расплакавшись, выдала нелестное сравнение в адрес соперницы.

«Раз в год и палка стреляет…», — сказала она, завершив фразу нецензурным словом.

Эпизод попал в объективы телекамер.

Рыбакина также выдала неожиданный поворот событий. К примеру, она демонстративно отказалась фотографироваться с директором WTA из-за своего тренера. Однако сделала это с легендой казахстанского бокса Геннадием Головкиным.