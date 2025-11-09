Названа причина смерти народного артиста РФ Владимира Симонова

Народный артист России Владимир Симонов ушёл из жизни на 69-м году, оставив после себя светлую память и бесчисленные роли. Telegram-канал Mash сообщает, что причиной смерти стала хроническая сердечно-сосудистая болезнь, развившаяся на фоне артериальной гипертензии.
«Причина смерти Владимира Симонова — хроническое заболевание, развившееся на фоне артериальной гипертензии», — говорится в публикации.
Уточняется, что в начале 2024 года актёр обращался в больницу с кашлем, но во время обследования у него выявили высокое давление, которое негативно сказалось на работе сердца и сосудов и повышало риск инсульта.
Владимир Симонов родился в городе Октябрьске Самарской области. В 1983 году он пришёл во МХАТ, где проработал шесть лет, а с 1989-го стал бессменным актёром Театра имени Вахтангова.
В его творческом наследии — знаковые спектакли «Ромул Великий», «Улыбнись нам, господи» и множество других постановок. На экране зрители знают Симонова более чем по 150 фильмам, среди которых «Одиноким предоставляется общежитие», «Граница. Таёжный роман», «Перевал Дятлова» и «Чернобыль».
Напомним, о смерти народного артиста стало известно накануне, 8 ноября.