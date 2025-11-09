Пенсионеров призвали оформить три выплаты до конца года

Об этом в беседе с агентством «Прайм» сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова, передает ИА DEITA.RU.
Она объяснила, что пенсионеры-льготники могут заменить социальные услуги денежными выплатами. Например, это может быть покупка лекарств по рецепту, компенсация расходов на транспорт до больницы или оплата санаторно-курортного лечения.
Чтобы получать такие выплаты в 2025 году (примерно 1700 рублей в месяц), нужно подать специальное заявление.
Пенсионеры также освобождены от налога на имущество одного объекта недвижимости и могут получить ряд налоговых вычетов, для чего необходимо обратиться в налоговую службу с заявлением и указать нужный объект.
Пенсионеры старше 70 лет могут оформить субсидию на покрытие расходов по взносам за капремонт. Для этого сначала нужно оплатить взнос, а потом — предоставить документы для получения компенсации.
Дополнительно на региональном уровне есть разные льготы, например, адресная социальная помощь, которую тоже нужно оформить через заявление, подчеркнула специалист.