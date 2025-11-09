Водитель без прав насмерть разбился о дамбу в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре водитель без прав погиб в аварии на трассе Лидога — Ванино. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.
Инцидент произошёл в ночь на 8 ноября. В 00:40 в дежурную часть поступило сообщение о нетрезвом водителе. Сотрудники патрульной службы заметили автомобиль на 178-м километре трассы. 27-летний местный житель, находившийся за рулём Nissan Tiida, не справился с управлением и врезался в дамбу.
От полученных травм мужчина скончался до приезда врачей. Проверка показала, что погибший не имел водительского удостоверения. В 2024 году он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение и за вождение в нетрезвом виде, за что отбывал арест сроком 13 суток.
По факту происшествия проводится проверка. Назначена судебная экспертиза для установления состояния опьянения. Уточняется, что автомобиль, которым управлял погибший, был арендован.