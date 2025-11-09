Водитель без прав насмерть разбился о дамбу в Комсомольске-на-Амуре

От полученных травм мужчина скончался до приезда врачей. Проверка показала, что погибший не имел водительского удостоверения. В 2024 году он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение и за вождение в нетрезвом виде, за что отбывал арест сроком 13 суток.