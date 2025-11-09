Россиянам рассказали, что нельзя строить на дачном участке

При планировании строительства на дачном участке важно учитывать установленные законодательством ограничения. Как пояснила агентству «Прайм» юрист Србуи Манджиева, первоочередной шаг — получение выписки из правил землепользования и застройки для определения разрешённых видов использования земли.
На дачных и садовых участках разрешено возводить жилые дома высотой не более 20 метров или трёх надземных этажей, которые не подлежат разделу на самостоятельные объекты недвижимости. Допускается также строительство хозяйственных построек, таких как гараж, баня или душевая, при обязательном соблюдении требований пожарной безопасности.
В то же время строительство коммерческих объектов — автомастерских, гостиниц, предприятий общественного питания — на дачных участках запрещено. Для их возведения требуется предварительный перевод земли в категорию коммерческого назначения. Нарушение целевого использования участка может повлечь за собой административный штраф и даже изъятие земельного надела.
