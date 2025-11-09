Россиянам рассказали, что нельзя строить на дачном участке

В то же время строительство коммерческих объектов — автомастерских, гостиниц, предприятий общественного питания — на дачных участках запрещено. Для их возведения требуется предварительный перевод земли в категорию коммерческого назначения. Нарушение целевого использования участка может повлечь за собой административный штраф и даже изъятие земельного надела.