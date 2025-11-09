В Госдуме хотят ввести ответственность за оскорбление педагогов

В Госдуме предложили ввести административную ответственность за оскорбление учителей.
«Главная цель — не наказать виновных, а предотвратить возникновение конфликтной ситуации», — объяснил РИА Новости глава думской фракции партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Депутат провёл аналогию с административной ответственностью за оскорбление представителей власти, которая законодательно закреплена в РФ. Также Миронов указал на опыт Воронежской области, где создаётся специальная комиссия по защите профессиональной чести и достоинства педагогов.
Ранее Миронов заявил, что считает целесообразным штрафовать граждан за оскорбление учителя на 5−20 тысяч рублей. Если же оскорбление нанесено должностным лицом, штраф должен составлять 50−100 тысяч рублей, а юридические лица за подобные действия должны подвергаться штрафу в 200−500 тысяч рублей.
Тем временем в Московской области семью школьника, который обматерил учителя, обязали выплатить 30 тысяч рублей.
Также сообщалось, что двоих учителей уволили из школы Братска после скандальной аудиозаписи с урока: педагог заставила ученицу извиняться, стоя на коленях.
