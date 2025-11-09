Вооружённые силы Украины находятся в тяжёлом положении из-за ослабления поддержки со стороны западных государств, а также дезертирства, заявил аналитик Хендрик Леммер.
«Это связано с тем, что поддержки Запада просто недостаточно: не хватает тяжёлой техники, не хватает дальнобойных систем и не хватает систем противовоздушной обороны», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире немецкого телеканала ZDF.
Леммер отметил, что украинские войска не могут скоординировано удерживать важные участки, в связи с этим солдаты ВСУ бросают оборонительные рубежи.
Кроме того, он напомнил, что в ВСУ зафиксирована нехватка личного состава, а мобилизация «идёт не очень хорошо».
Ранее сообщалось, что уровень дезертирства из рядов Вооружённых сил Украины увеличился до рекордных показателей.