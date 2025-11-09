Стартап из КНР работает над лекарством, способным продлить жизнь до 150 лет

Лаборатория Lonvi Biosciences, расположенная в Шэньчжэне, занимается разработкой технологий, направленных на увеличение продолжительности жизни. Исследования, проведенные учеными из Шанхая, показали, что PCC1 избирательно уничтожает стареющие клетки, что приводит к увеличению продолжительности жизни мышей. Эксперименты продемонстрировали, что PCC1 увеличивает продолжительность жизни грызунов на 9,4 процента, а при начале применения после достижения определенного возраста — на 64,2 процента.