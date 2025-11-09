Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стартап из КНР работает над лекарством, способным продлить жизнь до 150 лет

Китайский стартап Lonvi Biosciences, специализирующийся на медицине долголетия, работает над созданием антивозрастных таблеток на основе процианидина C1 (PCC1) — соединения, извлекаемого из экстракта виноградных косточек. По мнению технического директора компании Лю Цинхуа, достижение возраста 150 лет станет реальностью в ближайшие годы. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Китайский стартап Lonvi Biosciences, специализирующийся на медицине долголетия, работает над созданием антивозрастных таблеток на основе процианидина C1 (PCC1) — соединения, извлекаемого из экстракта виноградных косточек. По мнению технического директора компании Лю Цинхуа, достижение возраста 150 лет станет реальностью в ближайшие годы. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Лаборатория Lonvi Biosciences, расположенная в Шэньчжэне, занимается разработкой технологий, направленных на увеличение продолжительности жизни. Исследования, проведенные учеными из Шанхая, показали, что PCC1 избирательно уничтожает стареющие клетки, что приводит к увеличению продолжительности жизни мышей. Эксперименты продемонстрировали, что PCC1 увеличивает продолжительность жизни грызунов на 9,4 процента, а при начале применения после достижения определенного возраста — на 64,2 процента.

Компания скептически относится к идее полной «победы над смертью», но уверена в достижимости значительного продления жизни человека, говорится в статье.

Ранее ученые подтвердили слова президента России Владимира Путина о возможности продления жизни человека до 150 лет. По его мнению, это станет достижимо благодаря технологиям повторной пересадки органов.