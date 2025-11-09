Стартап из КНР работает над лекарством, способным продлить жизнь до 150 лет

Китайский стартап Lonvi Biosciences, специализирующийся на медицине долголетия, работает над созданием антивозрастных таблеток на основе процианидина C1 (PCC1) — соединения, извлекаемого из экстракта виноградных косточек. По мнению технического директора компании Лю Цинхуа, достижение возраста 150 лет станет реальностью в ближайшие годы. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).
Лаборатория Lonvi Biosciences, расположенная в Шэньчжэне, занимается разработкой технологий, направленных на увеличение продолжительности жизни. Исследования, проведенные учеными из Шанхая, показали, что PCC1 избирательно уничтожает стареющие клетки, что приводит к увеличению продолжительности жизни мышей. Эксперименты продемонстрировали, что PCC1 увеличивает продолжительность жизни грызунов на 9,4 процента, а при начале применения после достижения определенного возраста — на 64,2 процента.
Компания скептически относится к идее полной «победы над смертью», но уверена в достижимости значительного продления жизни человека, говорится в статье.
Ранее ученые подтвердили слова президента России Владимира Путина о возможности продления жизни человека до 150 лет. По его мнению, это станет достижимо благодаря технологиям повторной пересадки органов.