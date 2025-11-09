Опасные бактерии обнаружены популярном в мясном полуфабрикате

Листерия — возбудитель опасного для человека заболевания листериоза. Эти бактерии считаются особо опасными, поскольку способны выживать при низких температурах. В данном случае бактерии выявлены именно в замороженной продукции. Такие случаи свидетельствуют о наличии возбудителя в мясном сырье либо о нарушении правил и технологических режимов производства, хранения, транспортировки и реализации.