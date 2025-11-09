Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опасные бактерии обнаружены популярном в мясном полуфабрикате

Пельмени оказались заражены листериями.

Источник: Аргументы и факты

Возбудителей листериоза обнаружили в мясных полуфабрикатах в одном из магазинов «низких цен» в Приморье. Наличие листерий подтвердили исследования Приморского филиала Национального центра безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции.

Пробы пельменей «Бульмени» со сливочным маслом﻿ от партии весом 12,8 кг были отобраны государственным инспектором Приморского межрегионального управления Россельхознадзора в одном из магазинов в Лесозаводске. В мясном полуфабрикате обнаружены бактерии листерии, что нарушает требования ТР ТС «О безопасности пищевой продукции»﻿ и «О безопасности мяса и мясной продукции»﻿.

Листерия — возбудитель опасного для человека заболевания листериоза. Эти бактерии считаются особо опасными, поскольку способны выживать при низких температурах. В данном случае бактерии выявлены именно в замороженной продукции. Такие случаи свидетельствуют о наличии возбудителя в мясном сырье либо о нарушении правил и технологических режимов производства, хранения, транспортировки и реализации.

По результатам исследований информация внесена в автоматизированную систему ветеринарии «Веста»﻿. Заражённую продукцию изъяли из продажи.

С начала 2025 года при проверках мясной продукции в Приморском филиале листерия была обнаружена уже 47 раз.