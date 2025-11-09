Пушков: улыбка Рютте не сочетается с его «воинственными» словами о РФ

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте высказывается о «ядерной риторике» РФ, но реагирует на кризис между российской стороной и НАТО с юмором, который не уместен, заявил Алексей Пушков.
«В разгар самого опасного кризиса в истории современной Европы улыбка не сходит с лица генсека НАТО Марка Рютте, он то и дело хохочет. Что бы ни произошло с Европой и даже с его страной, ему все нипочём», — написал он в Telegram.
Сенатор прокомментировал высказывание Рютте, касающееся «сдерживания» РФ.
Пушков отметил, что Рютте «наплевать на избирателей и судьбы европейцев».
«Он произносит речи, наносит визиты, неизменно находится в хорошем настроении и смеётся над ними», — говорится в публикации.
Ранее Рютте заявил, что Североатлантический альянс планирует усилить ядерное сдерживание.