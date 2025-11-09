Life.ru раскрыл пять простых шагов для умных покупок в супермаркете

«Для начала замените одноразовые пакеты на многоразовую сумку. Хотя на первый взгляд это может показаться незначительным действием, в долгосрочной перспективе это может существенно сократить ваши расходы. Многоразовые сумки обычно более прочные и вместительные, что позволяет вам избежать необходимости покупать новые пакеты каждый раз. Кроме того, многие супермаркеты предлагают скидки при использовании многоразовых сумок, что также приятно скажется на вашем бюджете», — отметила эксперт.