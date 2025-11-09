В Германии рейсовый автобус задавил женщину на тротуаре

На юго-западе Германии автобус сбил пешеходов. В результате инцидента погибла 34-летняя женщина. Об этом сообщает портал SWR со ссылкой на полицию.
«По данным полиции, автобус столкнулся с несколькими автомобилями на главной дороге в Вайле-на-Рейне около 13:30 (15:30 мск), по неизвестным пока причинам съехал с дороги и выехал на тротуар», — говорится в сообщении.
Трое человек, в том числе и водитель автобуса, получили ранения и были доставлены в больницу. Сейчас дорожная полиция Вайль-на-Рейне проводит расследование обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось о случае в Таиланде, когда перевернулся и упал с холма экскурсионный автобус с российскими туристами. Среди пострадавших оказалось 11 человек. Уточнялось, что два пассажира оказались в крайне тяжелом состоянии, еще двое получили травмы средней степени тяжести. Семерым людям была оказана первая помощь, после чего их отправили в отель.