В Германии рейсовый автобус задавил женщину на тротуаре

Ранее сообщалось о случае в Таиланде, когда перевернулся и упал с холма экскурсионный автобус с российскими туристами. Среди пострадавших оказалось 11 человек. Уточнялось, что два пассажира оказались в крайне тяжелом состоянии, еще двое получили травмы средней степени тяжести. Семерым людям была оказана первая помощь, после чего их отправили в отель.