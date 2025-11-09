Волонтеры и дроны: как прошел форум «Патриоты Урала» в Новом Уренгое. Фоторепортаж

Жога отметил, что усилия волонтеров меняют подход к поддержке военнослужащих.
В Новом Уренгое (ЯНАО) 8 ноября 2025 года прошел форум «Патриоты Урала» для поддержки участников СВО и патриотического воспитания молодежи. Участвовали волонтеры со всего Уральского федерального округа и гости из федерального центра. Были представлены последние разработки оборонно-промышленного комплекса региона.
На форуме продемонстрировали мощь уральского ВПК: более десяти моделей современных дронов и систем РЭБ, включая беспилотники «Упырь» и «Упырь-К» от «Уралдронзавода». В выставке участвовали 13 производителей военной техники. О том, как прошел форум для поддержки бойцов СВО — в фоторепортаже URA.RU.
Полпред президента в Уральском округе Артем Жога подчеркнул важность волонтерского движения, отметив, что их усилия меняют подход к поддержке военнослужащих, называя их работу фронтом в тылу. На форуме выступили герои России Максим Шолохов и Владислав Головин, а также Юлия Белехова из Комитета семей воинов Отечества.
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов объявил о проведении следующего форума «Патриоты Урала» в марте 2026 года в Югре. Это станет важным шагом в консолидации волонтерских организаций региона.
Форум «Патриоты Урала» 2025 Форум «Патриоты Урала» 2025 Форум «Патриоты Урала» 2025 Форум «Патриоты Урала» 2025 Форум «Патриоты Урала» 2025 Форум «Патриоты Урала» 2025 Форум «Патриоты Урала» 2025 Форум «Патриоты Урала» 2025 Форум «Патриоты Урала» 2025 Форум «Патриоты Урала» 2025 Форум «Патриоты Урала» 2025 Форум «Патриоты Урала» 2025 Форум «Патриоты Урала» 2025 Форум «Патриоты Урала» 2025 Форум «Патриоты Урала» 2025.