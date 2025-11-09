Курганский губернатор Шумков предложил давать улицам имена известных полководцев

Шумков привел пример, что в большинстве населенных пунктов есть улицы Маркса и Энгельса, несмотря на их негативное отношение к России. При этом улицы, названные в честь Александра Невского, Дмитрия Донского, Суворова, Жукова и других выдающихся деятелей, встречаются редко. Губернатор подчеркнул, что не выступает за снос памятников или переименование улиц, а считает, что историческая справедливость должна быть восстановлена естественным путем. Он также отметил, что страна едина, и история должна быть единой, без искусственного разделения.