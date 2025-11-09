В трех новосибирских селах ввели карантин по бешенству

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников своим распоряжением ввел на два месяца карантин по бешенству в селах Журавка и Яркуль и поселке Ольховка. Там запрещены любые перемещения животных, восприимчивых к заболеванию, нельзя проводить сельхоз ярмарки и выставки скота.
Карантин в селе Яркуль установлен с 7 ноября и продлится до 5 января, а в Жуланке и Ольховке — с 10 ноября по 8 января 2026 года. Ограничительные меры призваны предотвратить дальнейшее распространение вируса бешенства на территории региона.
Основными разносчиками вируса в природной среде становятся лисы и енотовидные собаки, от которых заражаются домашние и сельскохозяйственные животные. При укусе инфицированным животным вирус передается человеку.
На прошедшей неделе стало известно, что в нескольких районах Новосибирской области у свиней выявлены случаи или подозрения на опасные заболевания. По крайней мере, так говорят людям, у которых изымают свиней. Подробности в публикации.