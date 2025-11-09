В трех новосибирских селах ввели карантин по бешенству

Карантин в селе Яркуль установлен с 7 ноября и продлится до 5 января, а в Жуланке и Ольховке — с 10 ноября по 8 января 2026 года. Ограничительные меры призваны предотвратить дальнейшее распространение вируса бешенства на территории региона.