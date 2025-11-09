Потепление и снег: какая погода будет в Хабаровском крае 9 ноября

В Комсомольске-на-Амуре днём −3…-1 градус, к ночи похолодает до −10…-8 градусов. С утра без существенных осадков, после обеда небольшой снег. Ветер западный, 7−12 м/с.
В Бикине и Вяземском днём +2…+4 градуса. Небольшой снег. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.
В Советской Гавани днём +2…+4 градуса, к ночи похолодает до −6…-4 градусов. С утра без осадков, после обеда мокрый снег. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.
В Николаевске-на-Амуре днём −2…0 градусов, к ночи похолодает до −9…-7 градусов. С утра без существенных осадков, днём небольшой снег. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.
В Охотске днём −13…-11 градусов. Без осадков. Ветер северный, 5−10 м/с.