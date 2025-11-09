Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Потепление и снег: какая погода будет в Хабаровском крае 9 ноября

В Хабаровске днём 0…+2 градуса, к ночи похолодает до −8…-6 градусов. Снег. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Источник: Freepik

В Комсомольске-на-Амуре днём −3…-1 градус, к ночи похолодает до −10…-8 градусов. С утра без существенных осадков, после обеда небольшой снег. Ветер западный, 7−12 м/с.

В Бикине и Вяземском днём +2…+4 градуса. Небольшой снег. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

В Советской Гавани днём +2…+4 градуса, к ночи похолодает до −6…-4 градусов. С утра без осадков, после обеда мокрый снег. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

В Николаевске-на-Амуре днём −2…0 градусов, к ночи похолодает до −9…-7 градусов. С утра без существенных осадков, днём небольшой снег. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

В Охотске днём −13…-11 градусов. Без осадков. Ветер северный, 5−10 м/с.