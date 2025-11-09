Такой зимы не было 250 лет: к чему готовиться россиянам, сказали синоптики

По их прогнозам, эта зима будет особенно суровой: ожидается много осадков и очень низкие температуры, превысившие все рекорды, зарегистрированные за последние 250 лет с 1775 года, сообщает ИА DEITA.RU.
Так, например, в Приморском крае средние зимние температуры могут быть ниже обычных на 5−7 градусов. В некоторые дни мороз достигнет −35°C и ниже, что станет новым рекордом для региона, по данным портала «Прогноз погоды».
Объем снега может достичь 400 мм за сезон — в полтора раза больше обычных показателей. Это создаст сложности на дорогах и для энергосети. Ветер усилится до 15−20 м/с с метелями, что ускорит образование заносов и осложнит жизнь.
На Урале ожидается особенно холодная зима: температуры могут опуститься до −40°C — новые рекорды для региона. Осадков выпадет около 350 мм, ветер достигнет 25 м/с, вызывая мощные снежные бури и заносы.
В Красноярском крае и Новосибирской области температура может опуститься до −38°C, а количество снега превысит прошлогодние показатели в полтора раза и достигнет около 900 мм. Ветер до 20 м/с усилит снежные штормы и создаст трудности в передвижении.
Метеорологи связывают такие экстремальные явления с глобальными климатическими изменениями — аномальной циркуляцией воздуха и перераспределением потоков, в результате которых холодные массы с Арктики смещаются в центральные регионы России.
На Камчатке и Магадане тоже ожидаются сильные морозы: до −32°C, а осадков — более 450 мм. В северных районах ветры достигнут 30 м/с, усиливая снежные бури и ухудшая условия жизни. Ученые связывают это с глобальными климатическими процессами и усилением циклонов.
В средней полосе, в том числе Поволжье, прогнозируют похолодание до −30…-35°C и рекордные объемы осадков — около 400 мм. Ожидается усиление ветра до 22 м/с и снежные бури, что создаст дополнительные трудности для коммунальных служб.