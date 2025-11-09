Россиянам рассказали, что нельзя строить на собственной даче

Прежде чем возводить какое-либо строение на дачном участке, россиянам нужно уточнить, каким образом им разрешено использовать данный участок. Такой совет дала ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева.
«Для начала нужно заказать выписку из ГПЗУ и посмотреть, какие виды разрешенного использования предусмотрены по вашему участку, и после использовать их в своих целях», — сказала Манджиева агентству «Прайм».
Эксперт напомнила, что допустимым является строительство дачного дома высотой до 20 метров (трёх этажей), а также хозпостроек — бани, гаража, душевой. При этом на дачных участках нельзя строить кафе, гостиницы, автомастерские и другие подобные объекты.
Ранее депутат Чаплин напомнил, что прописка на даче возможна, но не везде и не всегда.
Тем временем дачники могут быть оштрафованы на сумму до 20000 рублей, если не соблюдают правила пожарной безопасности. Также штрафы предусмотрены за выращивание запрещённых растений, шум в неположенные часы и действия, которые могут нанести вред экологии.
Как правильно и красиво обустроить газон на даче своими руками