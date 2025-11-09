Россиянам рассказали, что нельзя строить на собственной даче

Тем временем дачники могут быть оштрафованы на сумму до 20000 рублей, если не соблюдают правила пожарной безопасности. Также штрафы предусмотрены за выращивание запрещённых растений, шум в неположенные часы и действия, которые могут нанести вред экологии.