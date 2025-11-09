Ричмонд
Красноярский БК «Енисей» одержал третью победу подряд

«Енисей» дома победил «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги.

Источник: Комсомольская правда

8 ноября красноярский баскетбольный клуб «Енисей» на своей площадке победил «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в «Арене Север» и завершилась со счетом 90:78.

Самым результативным игроком в нашей команде стал сербский форвард Данило Тасич — на его счету 21 очко. Таким образом, красноярцы одержали третью победу подряд в сезоне.

Сейчас «Енисей» располагается на восьмом месте в турнирной таблице.

— Не могу сказать, что игра была великолепной, но лучше действовать так и выигрывать, чем показывать отличный баскетбол и уступить, — сказал после матча Йовица Арсич, главный тренер БК «Енисей».

Уже 15 ноября сибиряки на своем паркете сыграют с екатеринбургским «Уралмашем».

