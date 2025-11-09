Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в США разрешил Трампу не финансировать раздачу талонов на еду

Финансирование программы SNAP приостановлено на фоне шатдауна.

Источник: Аргументы и факты

Верховный суд Соединённых Штатов приостановил решение суда нижестоящей инстанции, которое обязывало администрацию Дональда Трампа осуществить «полные ноябрьские выплаты по программе продовольственной помощи».

Соответствующее решение вынес судья Кетанджи Браун Джексон.

«Постановления окружного суда приостанавливаются в ожидании рассмотрения ходатайства о приостановлении исполнения на период апелляции в апелляционном суде США по первому округу по делу № 25−2089 либо до дальнейшего распоряжения нижеподписавшегося судьи или суда», — говорится в документе.

Приостановка действует в течение 48 часов «после того, как апелляционный суд вынесет решение по рассматриваемому ходатайству».

Напомним, по данным Минсельхоза Соединённых Штатов, американцы с 1 ноября не получают талоны на продукты по программе дополнительной продовольственной помощи. Финансирование приостановлено на фоне шатдауна.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше