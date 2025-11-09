Суд в США разрешил Трампу не финансировать раздачу талонов на еду

Верховный суд Соединённых Штатов приостановил решение суда нижестоящей инстанции, которое обязывало администрацию Дональда Трампа осуществить «полные ноябрьские выплаты по программе продовольственной помощи».
Соответствующее решение вынес судья Кетанджи Браун Джексон.
«Постановления окружного суда приостанавливаются в ожидании рассмотрения ходатайства о приостановлении исполнения на период апелляции в апелляционном суде США по первому округу по делу № 25−2089 либо до дальнейшего распоряжения нижеподписавшегося судьи или суда», — говорится в документе.
Приостановка действует в течение 48 часов «после того, как апелляционный суд вынесет решение по рассматриваемому ходатайству».
Напомним, по данным Минсельхоза Соединённых Штатов, американцы с 1 ноября не получают талоны на продукты по программе дополнительной продовольственной помощи. Финансирование приостановлено на фоне шатдауна.