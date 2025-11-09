Депутат от АдГ поедет в Сочи на конгресс по БРИКС, несмотря на критику

Депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ханс Нойхофф намерен принять участие в международном конгрессе «БРИКС — Европа», который пройдет в Сочи с 13 по 17 ноября. Об этом он заявил в интервью газете Handelsblatt, несмотря на критику со стороны своей партии и других немецких политиков.