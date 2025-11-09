Депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ханс Нойхофф намерен принять участие в международном конгрессе «БРИКС — Европа», который пройдет в Сочи с 13 по 17 ноября. Об этом он заявил в интервью газете Handelsblatt, несмотря на критику со стороны своей партии и других немецких политиков.
Поездка вызвала споры внутри АдГ из-за ее «пророссийской направленности». Некоторые немецкие парламентарии выразили сомнения в целесообразности участия, а секретарь Христианско-социального союза Мартин Хубер даже призвал руководство АдГ запретить поездку, назвав ее «государственной изменой».
Нойхофф, в свою очередь, назвал эти обвинения «необоснованными». Он сообщил, что примет участие в конгрессе, организованном Европейским институтом Российской академии наук, посвященном перспективам отношений между ЕС и странами БРИКС, и выступит там с докладом. Депутат подчеркнул, что игнорирование БРИКС может привести Германию и Европу в тупик.
Также в конгрессе примут участие другие представители АдГ, включая депутатов Бундестага Райнера Ротфусса и Штеффена Котре, а также председателя земельной организации партии в Саксонии Йорга Урбана. Партия АдГ согласовала поездку и взяла на себя расходы участников, говорится в сообщении.
8 октября немецкого политика Роберта Риша выгнали из фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) после того, как он принял участие в конференции, которая прошла в Мариинском дворце Санкт-Петербурга.