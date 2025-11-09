Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт резко раскритиковала Би-би-си, назвав британскую телерадиокомпанию «фейковым СМИ». Это заявление последовало после сообщений о том, что Би-би-си якобы исказила суть выступления Дональда Трампа перед штурмом Капитолия в январе 2021 года.
«Этот намеренно нечестный, избирательно отредактированный ролик “Би-би-си” — прямое доказательство того, что они полностью, на 100 процентов фейковое СМИ», — сказала Левитт в интервью газете Telegraph. По её словам, канал транслирует ложь о деятельности главы Белого дома.
Ранее стало известно, что Би-би-си будто сфальсифицировала речь Трампа, создавая впечатление, что он якобы подстрекал к беспорядкам в Капитолии. В рамках получасового фильма-расследования телеканал затронул скандальную тему «московского досье» и якобы русского вмешательства, обвиняя Трампа на основании неоднократно опровергнутых спецслужбами материалов.
Напомним, несколько лет назад сторонники Трампа, не согласные с итогами выборов, устроили штурм Капитолия. Сайт KP.RU ранее публиковал фото и видео хаоса в Конгрессе США.