Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом: BBC является фейковым СМИ, они искажают факты

Левитт заявила, что канал BBC транслирует ложь о деятельности главы Белого дома.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт резко раскритиковала Би-би-си, назвав британскую телерадиокомпанию «фейковым СМИ». Это заявление последовало после сообщений о том, что Би-би-си якобы исказила суть выступления Дональда Трампа перед штурмом Капитолия в январе 2021 года.

«Этот намеренно нечестный, избирательно отредактированный ролик “Би-би-си” — прямое доказательство того, что они полностью, на 100 процентов фейковое СМИ», — сказала Левитт в интервью газете Telegraph. По её словам, канал транслирует ложь о деятельности главы Белого дома.

Ранее стало известно, что Би-би-си будто сфальсифицировала речь Трампа, создавая впечатление, что он якобы подстрекал к беспорядкам в Капитолии. В рамках получасового фильма-расследования телеканал затронул скандальную тему «московского досье» и якобы русского вмешательства, обвиняя Трампа на основании неоднократно опровергнутых спецслужбами материалов.

Напомним, несколько лет назад сторонники Трампа, не согласные с итогами выборов, устроили штурм Капитолия. Сайт KP.RU ранее публиковал фото и видео хаоса в Конгрессе США.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше