В Курганской области впервые провели зарыбление водоема сазаном в рамках компенсации ущерба

«Мероприятие состоялось в рамках компенсации ущерба, нанесенного водным биоресурсам во время работ в водоохранной зоне при восстановлении моста через реку Тобол, разрушенного наводнением. Ранее в области не применяли искусственное воспроизводство водных биоресурсов в качестве компенсации ущерба. В связи с успехом проекта эту практику планируют расширять и применять на других водоемах региона, что будет способствовать увеличению рыбных ресурсов Зауралья», — сообщила газета «Новый мир» со ссылкой на Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства.