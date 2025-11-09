Студенты Хабаровска пожаловались на отсутствие тепла и горячей воды Мизулиной

В Хабаровске студенты Тихоокеанского государственного университета столкнулись с серьезными бытовыми проблемами — в их общежитиях нет тепла и горячей воды уже больше месяца. С жалобами на это они обратились к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По словам студентов, это связано с ремонтными работами на теплосетях, сроки завершения которых постоянно переносятся. Учащихся регулярно переводят на дистанционное обучение, но это не решает проблему с условиями проживания в общежитии.
Многие студенты из-за постоянного холода начали болеть. О случившемся Екатерина Мизулина рассказала в своем канале, освятив ситуацию. Однако других комментариев глава Лиги безопасного интернета пока не давала.
Ранее прокуратура Краснофлотского района Хабаровска начала проверку после публикации в Сети о проблемах с отоплением в общежитиях Тихоокеанского государственного университета.