Студенты Хабаровска пожаловались на отсутствие тепла и горячей воды Мизулиной

В Хабаровске студенты Тихоокеанского государственного университета столкнулись с серьезными бытовыми проблемами — в их общежитиях нет тепла и горячей воды уже больше месяца. С жалобами на это они обратились к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".