Студенты Хабаровска пожаловались на отсутствие тепла и горячей воды Мизулиной

Многие из-за постоянного холода начали болеть.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске студенты Тихоокеанского государственного университета столкнулись с серьезными бытовыми проблемами — в их общежитиях нет тепла и горячей воды уже больше месяца. С жалобами на это они обратились к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

По словам студентов, это связано с ремонтными работами на теплосетях, сроки завершения которых постоянно переносятся. Учащихся регулярно переводят на дистанционное обучение, но это не решает проблему с условиями проживания в общежитии.

Многие студенты из-за постоянного холода начали болеть. О случившемся Екатерина Мизулина рассказала в своем канале, освятив ситуацию. Однако других комментариев глава Лиги безопасного интернета пока не давала.

Ранее прокуратура Краснофлотского района Хабаровска начала проверку после публикации в Сети о проблемах с отоплением в общежитиях Тихоокеанского государственного университета.

