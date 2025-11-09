В Госдуме предложили ввести ответственность за оскорбление учителей

Ранее в Госдуме заявили, что «бумажный террор» мешает учителям. Бюрократия и внеучебная деятельность серьёзно осложняют работу учителей. Отчёты и организационные задачи фактически заменили учебный процесс. Такая ситуация снижает качество образования и приводит к выгоранию педагогов. В ГД призвали немедленно создать и внедрить меры по цифровизации и значительному сокращению бумажной нагрузки. Это поможет «вернуть учителям время на обучение».