Цены на красную рыбу и икру в России могут вырасти перед Новым годом

В преддверии Нового года цены на красную рыбу и икру в российских магазинах могут увеличиться на пять-семь процентов. Средняя стоимость килограмма лососевых пород, по прогнозам, превысит 1 400 рублей, а красной икры — 9 900 рублей. Об этом сообщила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко.
Несмотря на то, что к концу октября 2025 года улов лососевых значительно вырос на 43,7 процента по сравнению с предыдущим годом, составив 335,2 тысяч тонн, на ценообразование влияют сезонность, инфляция, активный спрос и другие факторы. Как следствие, ожидается рост цен на пять-семь процентов к концу года.
Ильяшенко отметила, что к началу октября 2025 года средняя цена на рыбу лососевых пород уже составляла 1 381 рубль за килограмм, что на 16,8 процента выше прошлогодних показателей. Розничные цены на икру также выросли: на начало октября 2025 года они достигли 9 441 рубля за килограмм, что на 36,3 процента больше, чем годом ранее. Однако по сравнению с началом 2025 года цена на икру снизилась, передает ТАСС.
6 ноября стало известно, что стоимость говядины в мире достигла исторического максимума, впервые превысив семь долларов за килограмм.