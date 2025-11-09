Цены на красную рыбу и икру в России могут вырасти перед Новым годом

Ильяшенко отметила, что к началу октября 2025 года средняя цена на рыбу лососевых пород уже составляла 1 381 рубль за килограмм, что на 16,8 процента выше прошлогодних показателей. Розничные цены на икру также выросли: на начало октября 2025 года они достигли 9 441 рубля за килограмм, что на 36,3 процента больше, чем годом ранее. Однако по сравнению с началом 2025 года цена на икру снизилась, передает ТАСС.