На Новый год тюменцы массово бронируют загородные дома

Интерес к загородному отдыху растет из-за стремления жителей Урала к коротким, но насыщенным путешествиям без долгих перелетов и больших затрат. В ноябре тюменцы чаще всего снимали дома на одну ночь компанией из шести человек, средняя стоимость составляла 11 500 рублей в сутки.