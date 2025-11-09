Синоптик рассказал, когда ждать заметное потепление в Свердловской области

Потепление на Средний Урал принесет теплый атмосферный фронт.
В Свердловской области ожидается заметное потепление с новой порцией снега. Но перед этим в регионе усилятся холода. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин.
«Пик похолодания придется на ночь понедельника, а уже утром 10 ноября через Средний Урал пройдет теплый атмосферный фронт с очередной порцией снега», — рассказал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
В Екатеринбурге в воскресенье 9 ноября ожидается до −3 градусов днем. Также в ближайшие дни прогнозируется снег с дождем.
Пик потепления, по данным Gismeteo, ожидается 15 ноября. В этот день дневная температура поднимется до +8 градусов.