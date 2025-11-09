Столтенберг назвал вывод войск США из Афганистана поражением НАТО

Бывший генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал вывод американского контингента из Афганистана «крупнейшим поражением НАТО», пишет The Times.
«Это крупнейшее поражение НАТО», — сказал он в разговоре с британским изданием.
При этом Столтенберг отметил, что, по его мнению, «в конечном счёте решение о выводе войск США из Афганистана является верным».
Напомним, в августе 2021 года талибы вошли в Кабул. После американские военнослужащие покинули местный аэропорт, почти 20-летнее военное присутствию США на территории Афганистана завершилось.
В ходе предвыборных дебатов с Джо Байденом летом 2024 года Дональд Трамп раскритиковал демократа за «позорный вывод войск из Афганистана».