Столтенберг назвал вывод войск США из Афганистана поражением НАТО

При этом Столтенберг уточнил, что «в конечном счёте решение является верным».

Источник: Аргументы и факты

Бывший генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал вывод американского контингента из Афганистана «крупнейшим поражением НАТО», пишет The Times.

«Это крупнейшее поражение НАТО», — сказал он в разговоре с британским изданием.

При этом Столтенберг отметил, что, по его мнению, «в конечном счёте решение о выводе войск США из Афганистана является верным».

Напомним, в августе 2021 года талибы вошли в Кабул. После американские военнослужащие покинули местный аэропорт, почти 20-летнее военное присутствию США на территории Афганистана завершилось.

В ходе предвыборных дебатов с Джо Байденом летом 2024 года Дональд Трамп раскритиковал демократа за «позорный вывод войск из Афганистана».

